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Факти / Україна

Готові говорити про мир: Никифоров спростував заяву Росії, що Україна відмовилася від перемовин

Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Сергій Никифоров

Прессекретар президента України Сергій Никифоров спростував заяву Росії про те, що Україна відмовилась від перемовин.

Він зазначив, що Україна була і залишається готовою говорити про припинення вогню і мир.

– Це наша незмінна позиція. Ми відповіли згодою на пропозицію президента Російської Федерації. Безпосередньо в ці години сторони консультуються про місце та час проведення переговорного процесу. Що швидше почнуться переговори, то більше буде шансів відновити нормальне життя, – заявив Никифоров.

Нагадаємо, що 25 лютого президент України Володимир Зеленський закликав очільника РФ Володимира Путіна сісти за стіл переговорів. Звернення до очільника Кремля глава держави адресував російською мовою.

– Хочу еще раз обратиться к президенту Российской Федерации. По всей территории Украины идут бои. Давайте садиться за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей, – сказав Володимир Зеленський.

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Фото: Офіс президента

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