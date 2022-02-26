Готові говорити про мир: Никифоров спростував заяву Росії, що Україна відмовилася від перемовин

Прессекретар президента України Сергій Никифоров спростував заяву Росії про те, що Україна відмовилась від перемовин.

Він зазначив, що Україна була і залишається готовою говорити про припинення вогню і мир.

– Це наша незмінна позиція. Ми відповіли згодою на пропозицію президента Російської Федерації. Безпосередньо в ці години сторони консультуються про місце та час проведення переговорного процесу. Що швидше почнуться переговори, то більше буде шансів відновити нормальне життя, – заявив Никифоров.

Нагадаємо, що 25 лютого президент України Володимир Зеленський закликав очільника РФ Володимира Путіна сісти за стіл переговорів. Звернення до очільника Кремля глава держави адресував російською мовою.