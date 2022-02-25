Харківський авіазавод окупанти обстріляли касетними бомбами – Венедіктова

Харківський авіаційний завод на вулиці Сумській, 134 російські окупаційні війська обстріляли касетними ракетами, зокрема йдеться про злітну смугу.

Внаслідок обстрілу поранено трьох курсантів Національної гвардії, повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова.

За її словами, прокуратура кваліфікує подію і розпочинає слідство.

Венедіктова також звернулася до росіян з проханням не ставати воєнними злочинцями:

– Россияне, я понимаю, что в эту минуту вас не пугают уголовные последствия от содеянного (позже испугаетесь), но людьми оставайтесь, и у вас же есть дети, дорогие люди, родственники. Не становитесь военными преступниками.

25 лютого через обстріли російських військ було пошкоджено газові труби в Ізюмському та Куп’янському районах Харківської області. Без газопостачання залишилося понад 7 тис. родин.

Окрім того, снаряди влучили у дві багатоповерхівки у Харкові. Внаслідок обстрілу пошкоджена газова труба, у квартирах вибиті вікна.

Фото: Харківський авіазавод