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Хочуть оточити Київ: Блінкен розповів про нові плани РФ

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Ентоні Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен стверджує, що все вказує на те, що Кремль має намір оточити Київ та готує широкомасштабні порушення прав людини в Україні.

– Протягом кількох місяців Росія займалася удаваною дипломатією, наполягаючи на тому, що вона не має намірів вторгнутися в Україну. Весь цей час Кремль готував цю холоднокровну атаку, масштабів якої в Європі не бачили з часів Другої світової війни, – повідомив Ентоні Блінкен на спеціальному засіданні ОБСЄ.

Він наголосив, що дії Росії “ображають демократію, права людини та людську порядність”.

Повідомляється, що все міжнародне співтовариство “тепер ясно бачить повну відмову Росії від зобов’язань, взятих нею перед світом”.

– Ми цього ніколи не забудемо, – сказав Блінкен.

Він нагадав, що і Росія та Україна є державами-учасницями ОБСЄ.

За даними ЗСУ, за першу добу війни з Росією українські військові не дали ворогові домогтися своїх загарбницьких планів.

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Джерело: CNN

Фото: Getty Images

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