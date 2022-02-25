Росію можуть виключити зі складу Ради Європи через вторгнення російських військ в Україну.

Про це поінформував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За словами очільника МЗС, спільний комітет Ради Європи ухвалив рішення, яким рекомендує застосувати щодо Росії процедуру, яка призведе до її виключення з цієї міжнародної організації.

– Рада Європи, гнучкість якої щодо Росії я знаю дуже добре з роботи там послом, сьогодні ухвалила революційне для себе рішення: спільний комітет Ради Європи, що об’єднує керівництво ПАРЄ, представників держав-членів та генерального секретаря організації, рекомендує застосувати щодо Росії процедуру, що веде до виключення цієї держави з РЄ, – наголосив Кулеба.

Міністр зазначив, що світ зараз демонструє підтримку України. Так, якщо ще вчора своєрідна міжнародна коаліція на захист України налічувала 58 держав та 6 міжнародних організацій, то сьогодні це вже 73 країни та 9 організацій.

Дмитро Кулеба розповів, що сьогодні провів переговори з міністрами закордонних справ Індії, Японії, а також главою Держдепартаменту США.

Крім того, сьогодні відбудеться засідання Ради МЗС Євросоюзу, на якому будуть затверджувати санкції.

– Зброя і санкції – це зараз головне. І те, і інше буде. Нові санкції ЄС вже сьогодні. Зброя на підході. За SWIFT вгризаємося зубами, – зазначив Кулеба.

Міністр також поінформував, що атаки російських військ на дитячий садок і дитячий будинок – це воєнні злочини. Агресор порушив Римський статут Міжнародного кримінального суду. А тому МЗС та Офіс генпрокурора збирають матеріали для суду в Гаазі.

Варто зазначити, що інформацію про підготовку виключення Росії з Ради Європи також підтвердив прем’єр Польщі Матеуш Моравецький.

– Комітет міністрів Ради Європи з ініціативи України та Польщі запустив процедуру призупинення членства Росії у Раді Європи. Остаточне рішення незабаром, – написав він у своєму Twitter-акаунті.

Як відомо, Рада Європи – це провідна організація із захисту прав людини на європейському континенті. До неї зараз входять 47 країн-членів, 27 із яких є членами Євросоюзу. Серед членів організації є й РФ.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба порівняв ракетні удари Росії по Києву з нападом Німеччини у 1941 році.

Джерело: Дмитро Кулеба, Матеуш Моравецький