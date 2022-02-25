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Факти / Україна

Мета атаки РФ – тиск: відеозвернення Володимира Зеленського

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Мета атаки РФ – тиск: відеозвернення Володимира Зеленського

Збройні формування РФ не розрізняють, у яких районах діють.

Про це у відеозверненні 25 лютого повідомив президент України Володимир Зеленський.

– Другий ранок масштабної війни. О четвертій годині російські сили продовжили наносити ракетні удари по території України. Вони кажуть, що цивільні об’єкти для них – нібито не мішень.

Але це чергова їхня брехня. Насправді, вони не розрізняють, у яких районах діяти. Під військовим ударом перебувають військові та цивільні. Мета цієї атаки – тиск на громадян України, – наголосив глава держави.

Президент України зазначає: українські захисники не дали ворогу реалізувати оперативний замисел вторгнення у перший день.

– Українці демонструють справжній героїзм. У більшості напрямків ворога зупинили. Тому атака Росії продовжується із розрахунку, що наші сили втомляться. Але ніхто не втомлений, – говорить Володимир Зеленський.

За його словами, сили протиповітряної оборони України захищають небо настільки, наскільки це можливо.

– Авіація ворога підло діє над жилими кварталами, зокрема й столиці. Жахливі вибухи у вранішному небі над Києвом, бомбардування, влучання у житловий будинок, пожежа – все це нагадує перший такий же напад на нашу столицю, який відбувся в 1941 році, – констатував глава держави.

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