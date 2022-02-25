Мета атаки РФ – тиск: відеозвернення Володимира Зеленського

Збройні формування РФ не розрізняють, у яких районах діють.

Про це у відеозверненні 25 лютого повідомив президент України Володимир Зеленський.

– Другий ранок масштабної війни. О четвертій годині російські сили продовжили наносити ракетні удари по території України. Вони кажуть, що цивільні об’єкти для них – нібито не мішень.

Але це чергова їхня брехня. Насправді, вони не розрізняють, у яких районах діяти. Під військовим ударом перебувають військові та цивільні. Мета цієї атаки – тиск на громадян України, – наголосив глава держави.