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Місто Щастя знищено на 80% – голова Луганської ОДА

Людмила Богданова редакторка стрічки
Місто Щастя знищено на 80% – голова Луганської ОДА

Місто Щастя Луганської області знищено на 80%. Про це повідомив Голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай.

Вранці певна кількість мешканців змогли евакуюватися власним ходом. Шкільні автобуси для евакуації громадян російські найманці обстріляли з градів – постраждав водій.

Також за словами голови ОДА, у смт Новоайдар (районний центр) підірвано два мости – “новий” та “старий”.
У Старобільську внаслідок мінометного обстрілу постраждали житлові будинки та соціальна інфраструктура.
Одна людина загинула.

Загарбники здійснили обстріл Золотого та Новотошківського, у Нижньому пошкоджені житлові будинки.

– Два потяги з евакуйованими застрягли в Попасній. У сусідній Комишувасі обстрілом розбило залізничну колію. Якщо ремонт колії затягнеться, людей розмістять у бомбосховищі. Попасну наразі обстрілюють. Пошкоджена адмінбудівля та житловий будинок, – зазначив Гайдай.

Фото: Сергій Гайдай

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