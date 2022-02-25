Москва намагається повалити український уряд – Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що переконаний, що Москва намагається повалити уряд України.

– Не потрібні розвіддані, щоби сказати, що це саме те, чого хоче президент РФ Володимир Путін. Він ясно дав зрозуміти, що хотів би відтворити Радянську імперію, за винятком того, що хотів би відновити сферу впливу навколо сусідніх країн, які колись були частиною радянського блоку, – пояснив Блінкен.

Він додав, що НАТО стоятиме на шляху досягнення кінцевих цілей Путіна.