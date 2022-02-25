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Москва намагається повалити український уряд – Блінкен

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Ентоні Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що переконаний, що Москва намагається повалити уряд України.

– Не потрібні розвіддані, щоби сказати, що це саме те, чого хоче президент РФ Володимир Путін. Він ясно дав зрозуміти, що хотів би відтворити Радянську імперію, за винятком того, що хотів би відновити сферу впливу навколо сусідніх країн, які колись були частиною радянського блоку, – пояснив Блінкен.

Він додав, що НАТО стоятиме на шляху досягнення кінцевих цілей Путіна.

– Тепер щодо загрози за межами України. На його шляху стоїть щось дуже сильне. Це п’ята стаття НАТО: напад на одного – напад на всіх, – сказав держсекретар США.

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