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Факти / Україна

На Черкащині збили ворожий літак. Шукають пілота

Тетяна Забожко редакторка стрічки
літаки РФ залетіли у зону бойових стрільб ЗСУ

25 лютого близько 08.30 поблизу села Вознесенське Золотоніського району українські військові збили ворожий літак.

Наразі правоохоронці та військовослужбовці шукають пілота, який встиг капітулювати під час час падіння.

Поліція області просить місцевих жителів звернути особливу увагу на підозрілих людей, особливо в тактичній або військовій формі з елементами червоного кольору на одязі, можливо з видимими травмами.

– Чоловік може перебувати в межах Золотоніського району та намагатися зупиняти попутні транспортні засоби для того, щоб дістатися іншого міста, – зазначають правоохоронці.

У разі наявності будь-якої інформації просять звертатись до поліції за номером телефону 102.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Повітряні сили ЗСУ

Джерело: Нацполіція

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