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Найближчі дні, тижні та місяці будуть важкими для народу України – Байден

Анастасія Гевко редакторка стрічки
зустріч байдена і путіна

Президент США Джо Байден заявив, що найближчі “дні, тижні та місяці” будуть важкими для народу України.

– Найближчі дні, тижні та місяці будуть важкими для народу України. Путін завдав йому великого болю. Але український народ знав 30 років Незалежності та показав, що не терпітиме нікого, хто намагається повернути його країну в минуле, – написав він на своїй сторінці у Twitter.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен розповів про нові плани Кремля. За його словами, РФ хоче “оточити” Київ.

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