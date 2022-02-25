Найближчі дні, тижні та місяці будуть важкими для народу України – Байден

Президент США Джо Байден заявив, що найближчі “дні, тижні та місяці” будуть важкими для народу України.

– Найближчі дні, тижні та місяці будуть важкими для народу України. Путін завдав йому великого болю. Але український народ знав 30 років Незалежності та показав, що не терпітиме нікого, хто намагається повернути його країну в минуле, – написав він на своїй сторінці у Twitter.