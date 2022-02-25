Оборона Києва: складними залишаються напрямки Буча – Гостомель – Ірпінь

На підступах до Києва останні чотири години найскладнішими напрямками залишаються Буча – Гостомель – Ірпінь.

За даними Київської ОДА, у Бучі вдалося зупинити колону російської військової техніки, ворог кинув техніку та відступив.

На в’їзді до Вишгорода сили Нацгвардії, Нацполіції та Територіальної оборони відбивають наступ окупантів.

Є втрати серед мирного населення в Поліссі, Мар’янівці та Гаврилівці. Зокрема, у Мар’янівці Вишгородського району внаслідок авіаудару загинуло четверо людей, понад 15 поранено. Остаточна кількість жертв уточнюється.

Поблизу Борисполя спокійно, жодних бойових дій не ведеться.

Раніше в Офісі президента назвали ситуацію у Київській області найнебезпечнішою, особливо на напрямку Димер – Іванків.

За словами радника голови ОП Олексія Арестовича, це північний захід від Києва – російські війська спробують наступати, щоб захопити столицю. Водночас він наголосив, що десантні механізовані частини виставили надійний заслон і вже знищили декілька російських вертольотів та щонайменше одну колону бойової техніки.