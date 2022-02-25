Під Києвом у районі Вишгорода та Гостомеля чути вибухи. Про це повідомляють журналісти Фактів ICTV.

Удари розпочалися близько 3.00 ночі.

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ закликав повідомляти про техніку ворога мешканців шести областей – Сумської, Чернігівської, Херсонської, Житомирської, Київської, Харківської.

Увечері 24 лютого президент України Володимир Зеленський оголосив загальну мобілізацію.

Незадовго після цього глава української держави звернувся до українців за підсумками першого дня війни із Росією.

Путін у ніч проти 24 лютого оголосив про початок військової операції проти територій України.

Після цього ракетні удари було здійснено низку стратегічних об’єктів в українських областях.

Збройні сили України дали відсіч ворогові в зоні ООС та у напрямку Харкова.