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Факти / Україна

Поблизу Старобільська: українська артилерія рознесла колону російської техніки

Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
танк

На Луганщині, поблизу Старобільська, українська артилерія розбила колону російської техніки. Окупанти зазнали втрат.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

– У районі Старобільська українська артилерія розбила колону російської техніки, яка готувалася до переправи через річку Айдар, – йдеться в повідомленні.

Повідомляється також, що окупанти прорвалися через український кордон і намагалися зайти з тилу, завдати удару і розірвати лінію оборони українських військ. Але в підсумку ворог зазнав втрат і відступив.

На підході до міста Чернігів українські збройні сили вдало відбили прорив російських окупантів. Про це у Facebook повідомив Головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Валерій Залужний.

За його словами, українським військовим вдалося утримати оборону на чернігівському напрямку та безпосередньо на підході до Чернігова.

Джерело: Міноборони

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