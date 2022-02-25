На Луганщині, поблизу Старобільська, українська артилерія розбила колону російської техніки. Окупанти зазнали втрат.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

– У районі Старобільська українська артилерія розбила колону російської техніки, яка готувалася до переправи через річку Айдар, – йдеться в повідомленні.

Повідомляється також, що окупанти прорвалися через український кордон і намагалися зайти з тилу, завдати удару і розірвати лінію оборони українських військ. Але в підсумку ворог зазнав втрат і відступив.

На підході до міста Чернігів українські збройні сили вдало відбили прорив російських окупантів. Про це у Facebook повідомив Головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Валерій Залужний.

За його словами, українським військовим вдалося утримати оборону на чернігівському напрямку та безпосередньо на підході до Чернігова.