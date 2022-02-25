Проти громадян України розпочалася фішингова атака: на електронні адреси можуть надходити листи зі шкідливим вмістом.
Про це поінформували в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України.
У відомстві зазначили, що не виключена подібна розсилка і в месенджери.
– Проти українців почалася фішингова атака! На електронні адреси громадян надходять листи з прикріпленими файлами невизначеного характеру. Не виключено розсилки подібних повідомлень в месенджери, – йдеться в повідомлені.
Зазначається, що ворожі сили хочуть отримати доступ до електронних пристроїв українців, щоб зібрати великий масив інформації.
А тому в жодному разі не потрібно відкривати вміст таких листів і повідомлень!