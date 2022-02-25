Те, що росіяни починають стріляти по Україні крилатими ракетами, реактивними системами залпового вогню Ураган становить загрозу не тільки цивільному мирному населенню, не тільки військовослужбовцям. Ці обстріли становлять небезпеку для критично важливих об’єктів інфраструктури.

Про це завив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко.

– Місто Охтирка, яке без перебільшення можна назвати містом української слави, обстрілюється Ураганами. Російські окупанти стріляють по мирному населенню. Наразі кількість жертв попадання снаряда в дитячий садок і укриття уточнюється, – сказав представник МВС.

Але, за його словами, Охтирка – це один з газових центрів України, Місто в якому знаходяться наші магістральні газопроводи, які можуть бути знищені.

Росіяни постійно говорять, що вони не стріляють по цивільній інфраструктурі, зазначив Денисенко. А тим часом в Овруцькому районі ракета влучила в елеватор. І на цей момент горить один з найбільших елеваторів північної частини України, а разом з ним і величезна кількість зерна.

Що ж стосується Києва, то, за словами Денисенка, ситуація тут складна, але вона знаходиться під контролем. До столиці заходить українська техніка.

– Хочу звернути увагу на те, що не потрібно фотографувати переміщення наших військ, які йдуть захищати місто. Тому що це українська вітчизняна війна, в якій ми повинні перемогти, – закликав радник міністра.

Російсько-окупаційні війська продовжують збройну агресію проти України та її мирних жителів. Ворог здійснює наступальну операцію на раніше обраних напрямках за підтримки дальньої оперативно-тактичної авіації та із застосуванням високоточної зброї дальньої дії.