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Факти / Україна

Російські окупанти захопили два автомобілі ЗСУ і рухаються в центр Києва

Юлія Соколова редакторка стрічки
війська РФ

Російські окупанти захопили два автомобілі Збройних сил України, переодягнулися у форму українських військових та рухаються в напрямку центру Києва.

Про це у Facebook повідомила заступниця міністра Міністерства оборони України Ганна Маляр.

– Російські військові захопили два автомобілі ЗСУ, переодяглися у форму українських військових і на швидкості рухаються до центру Києва зі сторони Оболоні. За ними слідує колона російських військових вантажівок, – наголосила вона.

Маляр запевнила, що ворог буде знешкоджений.

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