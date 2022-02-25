Російські окупанти захопили два автомобілі ЗСУ і рухаються в центр Києва

Російські окупанти захопили два автомобілі Збройних сил України, переодягнулися у форму українських військових та рухаються в напрямку центру Києва.

Про це у Facebook повідомила заступниця міністра Міністерства оборони України Ганна Маляр.

– Російські військові захопили два автомобілі ЗСУ, переодяглися у форму українських військових і на швидкості рухаються до центру Києва зі сторони Оболоні. За ними слідує колона російських військових вантажівок, – наголосила вона.

Маляр запевнила, що ворог буде знешкоджений.