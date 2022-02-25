Санкції, допомога та антивоєнна коаліція: Зеленський зідзвонився з Байденом

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Джо Байденом. Лідери країн обговорили посилення санкцій, оборонну допомогу та антивоєнну коаліцію.

Глава держави подякував США за потужну підтримку.

Посилення санкцій, конкретну оборонну допомогу та антивоєнну коаліцію обговорив щойно з @POTUS. Вдячний ???????? за потужну підтримку ????????! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 25, 2022

24 лютого, у день повномасштабного наступу російських загарбників на Україну, Джо Байден виступив зі зверненням. Він повідомив про введення санкцій проти РФ, до яких долучилися 27 країн Європейського Союзу.

Президент США додав, дія деяких обмежень буде відчуватись з часом. США та союзники продовжать усувати Росію з міжнародних фінансових торгів та послаблювати стратегічні галузі економіки.