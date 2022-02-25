США продовжать надавати Україні допомогу в обороні – Пентагон

Міністр оборони України Олексій Резніков провів розмову зі своїм колегою зі США Ллойдом Остіним.

Як заявив прес-секретар Пентагону Джон Кірбі, розмова відбулася через необґрунтовану та неспровоковану війну Росії проти України

– Міністр Остін чітко заявив, що підтримка Сполученими Штатами суверенітету та територіальної цілісності України непохитна і що Сполучені Штати продовжуватимуть надавати Україні допомогу в обороні, – йдеться у повідомленні.

Обидва міністри оборони зобов’язалися продовжувати тісну координацію дій під час війни, яку розпочала РФ проти України.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський під час звернення до українців ввечері в ніч на 25 лютого повідомив, що мав багато розмов з міжнародними лідерами.

Глави західних держав та урядів повідомили українському президенту, що готові підтримувати Україну у війні з Росією, але ніхто з них не погодився гарантувати Україні вступ до НАТО.

Водночас президент Зеленський повідомив, що з боку Кремля надходили повідомлення, що керівництво країни-ворога готово почати переговори щодо нейтралітету України.

Дивіться онлайн-карту обстрілів та боїв на території України.

Джерело: Пентагон