Світломаскування зберігає життя: українців закликали не вмикати світло

Верховна Рада закликає мешканців України вжити заходів щодо світломаскування своїх будинків. Як повідомляється, це має допомогти уберегти житлові приміщення від ударів у темну пору доби.

Серед зазначених заходів назвали: вимкнення світла у житлах, зашторювання вікон, погашення вуличного освітлення приватних будинків.

– Так житлові будинки стануть непомітними для ворога у темну пору доби! Бережіть свої життя та Україну! – закликали у повідомленні.

Раніше у Міноборони назвали адреси видачі зброї учасникам територіальної оборони у Києві.

Тим часом у Держприкордонслужбі повідомили, що у зв’язку із запровадженням в Україні військового стану буде тимчасово обмежено виїзд із України громадян чоловічої статі від 18 до 60 років.