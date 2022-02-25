У Києві у Дарницькому районі ППО збила ворожий літальний апарат. За даними поліції, він упав біля будинку на вул. Кошиця, 7а.

– Кадри місця падіння ворожого літального апарату. Район вулиці Кошиця, 7а. Дарницький район. На місце вже виїхали бригади рятувальників, – написав радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Нагадаємо, близько 04.20 у Києві у різних регіонах почали лунати вибухи.

Один за одним вони прогриміли у центрі.

Також місцеві жителі чули два вибухи на Лісовому. За даними Держспецзв’язку, все це – робота українських систем ППО.