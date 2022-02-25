25 лютого в Києві в пункті територіальної оборони закінчилась зброя через значний потік охочих долучитися до захисту країни.

Про це Фактам ICTV стало відомо з власних джерел.

Наразі представники пунктів тероборони поїхали за додатковою зброєю.

Нагадаємо, що 24 лютого після того, як Росія почала повномасшабне вторгення до України, міністр оборони Олексій Резніков попросив усіх, хто готовий та вміє тримати зброю, стати до лав Сил територіальної оборони Збройних сил України в своїх регіонах.

Для того, щоб отримати зброю, потрібно з паспортом звернутися безпосередньо до бригад та батальйонів Сил територіальної оборони в регіоні.

24 лютого зброю вже отримав нардеп Василь Вірастюк.

– Отримав зброю. Готовий боронитися, боронити Батьківщину, рідне місто, Україну. Ми прорвемось, адже ми на свої землі, правда за нами, на нашому боці. Будьмо сильними, – підписав світлину з отриманою зброєю Василь Вірастюк.

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