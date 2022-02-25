В Міністерстві оборони України повідомили попередні підрахунки втрат серед російських загарбників.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Вона повідомила, що станом на 3.00 25 лютого втрати противника склали:

7 літаків;

6 гелікоптерів;

понад 30 одиниць танків;

130 одиниць ББМ.

Орієнтовні втрати особового складу ворога – 800 осіб, але наразі ця інформація уточнюється.

Нагадаємо, під ранок 24 лютого російський президент Володимир Путін розпочав війну проти України.

Незабаром після цього було здійснено ракетні удари по ряду українських стратегічних об’єктів.

Протягом дня продовжувалися обстріли українських міст та бої українських воїнів із військами російського ворога.

Надвечір 24 ​​лютого президентом України Володимиром Зеленським було оголошено загальну мобілізацію.

Незабаром український президент звернувся до населення України, в якому підбив підсумки першого дня війни з Росією.

Дивіться онлайн-карту обстрілів та боїв на території України.

Фото: Міноборони України