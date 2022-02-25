Війна в Україні: у Сумській області поранено 47 людей. Є загиблі

Унаслідок запеклих боїв у Сумській області поранено 47 військових та цивільних. У лікарні перебуває також чотирічний хлопчик.

Четверо поранених, особистості яких не встановлені, загинули. Ще двоє невідомих перебувають у медичному закладі.

Про це під час прямого включення в ефірі одного з телеканалів повідомила місцева кореспондентка Олеся Боровик.

Загалом ніч 25 лютого в Сумах минула відносно спокійно. На виїзді з міста бій вівся майже до 03.00. Уночі місцеві жителі також поширювали відео артучилища, яке палало близько 02.00.

Станом на 25 лютого Суми та Шостка перебувають під контролем українських військових.

Однак останній населений пункт заблокований для руху із Харкова та Сум. Вода, світло, електроенергія в місті є, зазначає кореспондентка.

Заблоковані також виїзди в бік Ромен та Києва.

– Там перегородили дорогу російські армійці із червоними стрічками-позначками й автомобілістам просто вказують, що потрібно розвертатися. Конотоп зараз взятий у кільце. Просили не говорити інформацію, але він буде наш точно, – додала Олеся Боровик.

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Джерело: Україна 24