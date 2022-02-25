Загарбники Російської Федерації завдали ракетного обстрілу по прикордонним підрозділам на Запоріжчині.
Як повідомили у Держприкордон службі України, є загиблі та поранені.
– О 4.25 ворог наніс, попередньо, ракетний удар по прикордонному підрозділу Приморський Пасад, що в Запоріжській області. Внаслідок атаки серед прикордонників є загиблі та поранені, – йдеться у повідомленні.
Кількість загиблих чи поранених не повідомляється.
Нагадаємо, під ранок 24 лютого російський президент Володимир Путін розпочав війну проти України.
Незабаром після цього було здійснено ракетні удари по ряду українських стратегічних об’єктів.
Протягом дня продовжувалися обстріли українських міст та бої українських воїнів із військами російського ворога.
Надвечір 24 лютого президентом України Володимиром Зеленським було оголошено загальну мобілізацію.
Незабаром український президент звернувся до населення України, в якому підбив підсумки першого дня війни з Росією.
Дивіться онлайн-карту обстрілів та боїв на території України.