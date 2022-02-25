Загарбники Російської Федерації завдали ракетного обстрілу по прикордонним підрозділам на Запоріжчині.

Як повідомили у Держприкордон службі України, є загиблі та поранені.

– О 4.25 ворог наніс, попередньо, ракетний удар по прикордонному підрозділу Приморський Пасад, що в Запоріжській області. Внаслідок атаки серед прикордонників є загиблі та поранені, – йдеться у повідомленні.

Кількість загиблих чи поранених не повідомляється.