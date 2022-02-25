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Факти / Україна

Європа має достатню силу, щоб зупинити агресію – Зеленський

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Володимир Зеленський

Європа має достатню силу для того, щоб зупинити російську агресію, якщо діятиме без зволікань.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив під час відеозвернення вдень 25 лютого.

За словами глави держави, від початку повномасштабного вторгнення РФ США, Канада, Велика Британія, Євросоюз, Австралія та Нова Зеландія вже запровадили секторальні санкції проти Росії

– Зокрема, санкції проти всіх найбільших банків та підприємств. Проти доступу Росії до західних технологій.

Але російські танки все ще стріляють по житлових будинках у наших містах. Бронетехніка все ще атакує, зокрема цивільних людей. Звичайних громадян України, – сказав Володимир Зеленський.

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