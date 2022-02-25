Європа має достатню силу, щоб зупинити агресію – Зеленський

Європа має достатню силу для того, щоб зупинити російську агресію, якщо діятиме без зволікань.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив під час відеозвернення вдень 25 лютого.

За словами глави держави, від початку повномасштабного вторгнення РФ США, Канада, Велика Британія, Євросоюз, Австралія та Нова Зеландія вже запровадили секторальні санкції проти Росії