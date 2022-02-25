Заборона віз, заморожування активів: Японія посилює санкції проти РФ через війну

Уряд Японії ухвалив рішення щодо посилення санкцій проти Росії за війну з Україною. Про це з посиланням на прем’єр-міністра Японії Фуміо Кісіду повідомляють місцеві ЗМІ.

Він уточнив, що сказав, що новий пакет санкцій включає експортний контроль щодо напівпровідників та іншої продукції з РФ, заморожування активів, що належать російським фінансовим установам, та призупинення видачі віз деяким російським фізичним та юридичним особам.

Повідомляється, що цю заяву Кісіда зробив через кілька годин після того, як лідери країн Великої сімки засудили Росію і пообіцяли прийняти суворі та скоординовані економічні та фінансові санкції за її невиправданий напад.