Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Світ

Зброя та санкції: Лондон інтенсивно працює з обох питань – Кулеба

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив із главою МЗС Британії Ліз Трасс запровадження посилених санкцій проти РФ, а також надання нової зброї Україні.

Про це він повідомив на своїх сторінках у соціальних мережах.

– Вперше відбулася розмова 2+2 глав міністерств закордонних справ та оборони України та Британії. Теми: санкції та зброя. Лондон працює дуже інтенсивно з обох питань. Британія вірить в Україну та нашу перемогу над агресором, – наголосив Кулеба.

Нагадаємо, наприкінці першого дня війни із Російською Федерацією президент Зеленський звернувся до українців.

Читайте
Війна в Україні: що відбувається зараз (онлайн)

Фото: УНІАН

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка