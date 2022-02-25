Зброя та санкції: Лондон інтенсивно працює з обох питань – Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив із главою МЗС Британії Ліз Трасс запровадження посилених санкцій проти РФ, а також надання нової зброї Україні.

Про це він повідомив на своїх сторінках у соціальних мережах.

– Вперше відбулася розмова 2+2 глав міністерств закордонних справ та оборони України та Британії. Теми: санкції та зброя. Лондон працює дуже інтенсивно з обох питань. Британія вірить в Україну та нашу перемогу над агресором, – наголосив Кулеба.

Нагадаємо, наприкінці першого дня війни із Російською Федерацією президент Зеленський звернувся до українців.