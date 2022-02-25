Сухопутні війська Збройних сил України показали відео з російськими загарбниками, які здались у полон гвардії.

Як випливає з відео, яке опублікували Сухопутні війська ЗС України, до полону здались два росіянина – капітан та єфрейтор десантно-штурмової бригади ЗС РФ.

Зазначається, що капітана-окупанта звати Вадим Михоєв, коли російського єфрейтора – Натан Касаткін.

Обидва вороги України є військовослужбовцями 11 окремої гвардійської десантно-штурмової бригади з Улан-Уде.

У відео двоє російських окупантів сказали, що їх завданням було долучення до військових навчань Росії в окупованому Криму, під час яких вони тренувались відтягувати поранених з поля бою, а також виконували інші функції.

Вони повідомили, що завантаження десанту ЗС РФ відбувалось у полі Кримського півострову, а сами вони нібито не знали, що летять на війну в Україну, навіть коли вже відбулась висадка на українських територіях.

Обидва окупанти заявили, що ніби не знають ім’я свого командира частиною, коли командира батальйону звати Сорокін Денис.

Нагадаємо, під ранок 24 лютого російський президент Володимир Путін розпочав війну проти України.

Незабаром після цього було здійснено ракетні удари по ряду українських стратегічних об’єктів.

Протягом дня продовжувалися обстріли українських міст та бої українських воїнів із військами російського ворога.

Надвечір 24 ​​лютого президентом України Володимиром Зеленським було оголошено загальну мобілізацію.

Незабаром український президент звернувся до населення України, в якому підбив підсумки першого дня війни з Росією.

Дивіться онлайн-карту обстрілів та боїв на території України.

Фото: Сухопутні війська ЗС України