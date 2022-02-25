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Факти / Україна

ЗСУ знищили за два дні 2,8 тис. російських військових і майже 80 танків

Валентина Летяк редакторка стрічки
Підбитий російський танк

Українські військові станом на 15.00 завдали російським військам значних втрат, повідомляє заступник міністра оборони Ганна Маляр.

Втрати ЗС Росії з початку повномасштабного вторгнення в Україну:

  • живої сили – 2,8 тис. військових;
  • танків – до 80 одиниць;
  • бойових броньованих машин різних типів – 516;
  • літаків – 10;
  • гелікоптерів – сім.
  • автомобільної техніки – більше 100.

Лише внаслідок боїв під Маріуполем 25 лютого українські захисники знищили 22 російські танки.

24 лютого Росія вторглася в Україну. Вибухи лунали біля Києва, Харкова, Дніпра, Одеси, Миколаєва. Уже другу добу українські військові дають відсіч агресору, а росіяни несуть значні втрати.

Фото: Міноборони

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