Українські військові станом на 15.00 завдали російським військам значних втрат, повідомляє заступник міністра оборони Ганна Маляр.
Втрати ЗС Росії з початку повномасштабного вторгнення в Україну:
- живої сили – 2,8 тис. військових;
- танків – до 80 одиниць;
- бойових броньованих машин різних типів – 516;
- літаків – 10;
- гелікоптерів – сім.
- автомобільної техніки – більше 100.
Лише внаслідок боїв під Маріуполем 25 лютого українські захисники знищили 22 російські танки.
24 лютого Росія вторглася в Україну. Вибухи лунали біля Києва, Харкова, Дніпра, Одеси, Миколаєва. Уже другу добу українські військові дають відсіч агресору, а росіяни несуть значні втрати.