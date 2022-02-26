Бойовики планують підрив хімречовин у Донецьку – СБУ

Російські окупанти в окупованому Донецьку планують влаштувати провокацію, пов’язану з підривом промислових ємностей з хімречовинами.

Посилаючись на дані української розвідки, в СБУ повідомили, що вдень 26 лютого ворог масово почав роздавати місцевим сепаратистам та російським військовослубовцям протигази.

– У цій диверсії стосовно мирного населення планують звинуватити українських військових. Ми заявляємо, що на відміну від російських окупантів Україна не вдається до таких методів, – йдеться у повідомленні.

Представники СБУ закликали українських громадян, що перебувають на території ОРДЛО зберігати спокій та бути пильними до подій, що розгортаються навколо.

Джерело: СБУ