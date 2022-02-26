Бої за визволення України від російських загарбників (онлайн)
Україна з 24 лютого відбиває масовану атаку російських військ. Наші міста зазнають ракетних ударів уздовж кордонів з РФ та Білоруссю. Ціль номер один для ворога – Київ. Бої точаться і в інших містах.
Про ситуацію на кордонах та бойові дії на території України – у текстовому онлайні на Фактах ICTV.
У Держприкордонслужбі кажуть, що українські захисники острова Зміїний можуть бути живими, принаймні, є така надія, оскільки російські ЗМІ повідомили про доправлення в тимчасово окупований РФ Севастополь військовослужбовців України, які перебували на острові.
Повітряна тривога у Вінниці!
У Харкові – сирени! Всі в укриття!
Суми, в укриття! Обстріл Градами!
Важливі контакти для жителів Львівської області:
- ті, хто хочуть запропонувати допомогу у будь-якому вигляді: 096-232-81-93
- внутрішньо-переміщені особи, які потребують поселення: 068-414-79-63; 097-182-18-60; 097-347-44-59
- нутрішньо-переміщені особи, які потребують гуманітарної допомоги: 068-414-79-63;097-182-18-60.
Комендантська година у Києві діятиме з 26 лютого 17.00 до 8.00 28 лютого (понеділка).
В Тернополі сирени! Повітряна тривога!
У Харківській області на трасі Ізюм-Харків російські військові обстріляли пасажирський автобус з людьми.
За словами голови Ізюмської РДА Степана Масельського, одна людина загинула, ще 14 поранено, передає Суспільне.
Повітряна тривога в Луцьку!
Для дезорієнтації російських окупантів в Міноборони закликали українців познімати таблички з номерами і назвами вулиць, міст та сіл у своїх регіонах.