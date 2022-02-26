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Факти / Україна
Валентина Летяк |
Бої за визволення України від російських загарбників (онлайн)

Бої за визволення України від російських загарбників (онлайн)

Україна з 24 лютого відбиває масовану атаку російських військ. Наші міста зазнають ракетних ударів уздовж кордонів з РФ та Білоруссю. Ціль номер один для ворога – Київ. Бої точаться і в інших містах.

Про ситуацію на кордонах та бойові дії на території України – у текстовому онлайні на Фактах ICTV.

З початку З кінця
Пряма трансляція
16:57 - 26 лютого

У Держприкордонслужбі кажуть, що українські захисники острова Зміїний можуть бути живими, принаймні, є така надія, оскільки російські ЗМІ повідомили про доправлення в тимчасово окупований РФ Севастополь військовослужбовців України, які перебували на острові.

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16:51 - 26 лютого

Повітряна тривога у Вінниці!

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16:47 - 26 лютого

У Харкові – сирени! Всі в укриття!

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16:38 - 26 лютого

Суми, в укриття! Обстріл Градами!

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16:35 - 26 лютого

Важливі контакти для жителів Львівської області:

  • ті, хто хочуть запропонувати допомогу у будь-якому вигляді: 096-232-81-93
  • внутрішньо-переміщені особи, які потребують поселення: 068-414-79-63; 097-182-18-60; 097-347-44-59
  • нутрішньо-переміщені особи, які потребують гуманітарної допомоги: 068-414-79-63;097-182-18-60.

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16:25 - 26 лютого

Комендантська година у Києві діятиме з 26 лютого 17.00 до 8.00 28 лютого (понеділка).

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16:21 - 26 лютого

В Тернополі сирени! Повітряна тривога!

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16:19 - 26 лютого

У Харківській області на трасі Ізюм-Харків російські військові обстріляли пасажирський автобус з людьми.

За словами голови Ізюмської РДА Степана Масельського, одна людина загинула, ще 14 поранено, передає Суспільне.

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16:12 - 26 лютого

Повітряна тривога в Луцьку!

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16:10 - 26 лютого

Для дезорієнтації російських окупантів в Міноборони закликали українців познімати таблички з номерами і назвами вулиць, міст та сіл у своїх регіонах.

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