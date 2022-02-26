Україна з 24 лютого відбиває масовану атаку російських військ. Наші міста зазнають ракетних ударів уздовж кордонів з РФ та Білоруссю. Ціль номер один для ворога – Київ. Бої точаться і в інших містах.

Про ситуацію на кордонах та бойові дії на території України – у текстовому онлайні на Фактах ICTV.