Голова Держприкордонслужби України Сергій Дейнеко заявив, що з перших днів воєнного вторгнення Росії на територію України, Білорусь надавала підтримку агресору.

Про це Сергій Дейнеко написав на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, колони ворожої техніки атакували не лише з території РФ, а й країни, що перетворилася на сателіта Росії.

– До цього додається використання бойової авіації, артилерії, балістичних ракет і інших засобів з території Республіки Білорусь, – зазначив Сергій Дейнеко.

Голова ДПСУ вирішив у персональному листі виказати керівнику прикордонного відомства сусідньої держави все, що він думає про такі дії Білорусі:

Всупереч добросусідським відносинам 24-26 лютого 2022 року за повного сприяння Республіки Білорусь здійснено відкриту військову агресію Російської Федерації проти України, використовуючи бойову авіацію, балістичні ракети, артилерію, танки, бронетранспортери, наземні війська та інші сили та засоби з території Республіки Білорусь.

Російські підрозділи на українсько-білоруській ділянці кордону за сприяння Республіки Білорусь завдають ракетно-бомбових ударів, знищуючи цивільні об’єкти України, вбиваючи мирне населення, посягаючи на державний суверенітет та територіальну цілісність України з метою встановлення окупаційного контролю.

Республіка Білорусь спільно з Російською Федерацією веде війну проти України, нехтуючи положеннями міжнародного права, елементарними нормами людської моралі та цінностями життя.

– Знайте! Ми переможемо! Нехай ви будете прокляті, тварюки! З презирством! – підписав листа Сергій Дейнеко.

Як відомо, вночі 24 лютого президент Росії Володимир Путін оголосив війну Україні.