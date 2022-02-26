Мер Києва Віталій Кличко закликав містян бути пильними та звертати увагу на підозрілих осіб, адже вони можуть розставляти по місту ворожі мітки.

Про це йдеться на сайті Київської міськради.

Мер закликає одразу телефонувати до поліції, як побачили підозрілих осіб, або мітку.

Крім того, Віталій Кличко опублікував відео, на якому зафіксували як мітять газові труби на житлових будинках.

– Увага! Диверсанти розставили по місту багато міток. Зокрема, балістичних. А сьогодні кияни зняли на телефон, як мітять газові труби на житлових будинках. Будьте пильними! Як тільки бачите таке, – одразу звертайтеся в поліцію!, – закликав мер Віталій Кличко.

Раніше повідомлялося, що на газові мережі Вінницької області окупанти почали наносити мітки.

На залізничних стовпах та інших об’єктах інфраструктури Укрзалізниці ворог почав залишати мітки.

Фото: Віталій Кличко