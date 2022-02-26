Генсек ООН призначив кризового координатора по Україні

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш призначив кризового координатора від організації в Україні у зв’язку з новим вторгненням Російської Федерації.

– Генеральний секретар Антоніу Гутерріш оголосив про призначення Аміна Авада кризовим координатором ООН в Україні, – йдеться у заяві, опублікованій прес-службою Гутерріша у Twitter.

Зазначимо, що раніше Мохамед Амін Авад Абубакір обіймав посаду начальника бюро Близького Сходу, а також регіонального координатора з біженців.

Нагадаємо, що раніше Москва заблокувала проект резолюції ООН, в якому засуджувався напад РФ на Україну.

Таким чином Росія в Раді безпеки ООН наклала вето на проект резолюції.