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Генсек ООН призначив кризового координатора по Україні

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Генсек ООН

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш призначив кризового координатора від організації в Україні у зв’язку з новим вторгненням Російської Федерації.

– Генеральний секретар Антоніу Гутерріш оголосив про призначення Аміна Авада кризовим координатором ООН в Україні, – йдеться у заяві, опублікованій прес-службою Гутерріша у Twitter.

Зазначимо, що раніше Мохамед Амін Авад Абубакір обіймав посаду начальника бюро Близького Сходу, а також регіонального координатора з біженців.

Нагадаємо, що раніше Москва заблокувала проект резолюції ООН, в якому засуджувався напад РФ на Україну.

Таким чином Росія в Раді безпеки ООН наклала вето на проект резолюції.

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Фото: Dreamstime

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