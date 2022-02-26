Київський вокзал знеструмлено через обстріли в районі Повітрофлотського мосту

Укрзалізниця знеструмила Центральний залізничний вокзал у Києві через близькість обстрілів.

Пасажирів та персонал евакуйовано в бункер. Після завершення обстрілу подання електроенергії буде відновлено, як і відправлення поїздів.

Варто зазначити, що стрілянина ведеться артилерійським снарядом спеціального призначення в районі Повітрофлотського мосту. Він характерний тим, що світиться в польоті та залишає за собою димний слід.

На відео можна почути та побачити численні постріли. Очевидці стверджують, що вони націлені в бік ЖД вокзалу.