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Факти / Україна

На Харківщині війська РФ обстріляли автобус із мирними мешканцями, є жертви

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
На Харківщині війська РФ обстріляли автобус із мирними мешканцями, є жертви

У Харківській області російські окупанти здійснили обстріл пасажирського автобуса із цивільним населенням. Одна людина загинула, поранення отримали 14 осіб.

Інцидент стався на трасі Ізюм – Харків, під Волоховим Яром. Це за близько 70 км від обласного центру.

Факт обстрілу автобуса на трасі Ізюм – Харків підтвердили і в Харківській ОДА: напередодні журналістам це повідомив голова Ізюмської РДА Степан Масельський.

З початку повномасштабного вторгнення Росії вглиб території України у Харківській області загинули 13 осіб, більше сотні – постраждали, отримали травми та поранення.

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