Ситуація у Маріуполі та в околицях залишається складною, однак українські військові гідно тримають оборону.

Із таким відеозверненням вдень 26 лютого виступив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко.

Він також повідомив про кількість поруйнованих об’єктів інфраструктури та поранених мешканців внаслідок обстрілів росіян.

Вчора (25 лютого – Ред.) внаслідок артобстрілу російської артилерії було знищено житлові будинки на Лівоберіжжі. Є поранені серед мирного населення. Вчора горіла 48-ма школа. На жаль, зараз ми констатуємо сумний факт – кількість поранених з кожним днем росте, сьогодні це 58 осіб, які отримують усю необхідну медичну допомогу. Загроз їхньому життю наразі немає.

Мер Маріуполя вкотре підкреслив, що Україна нікому не оголошувала війну і не вторгалася на чужу територію. Станом на 15.00 26 лютого серйозних обстрілів РФ зазнало селище Сартана. Це за 16 км від Маріуполя.

Вадим Бойченко також зазначив, що з початку війни з Росією у місті ефективно працюють усі комунальні підприємства.

Щодо води, тепло- та електропостачання. Ми знаємо, що тривають регулярні обстріли наших електростанцій, внаслідок чого відрізається постачання. Частково це вже сталося у Лівобережному та Кальміуському районах міста. Щоб повернути людям електроенергію, ми чекаємо на припинення вогню.

Крім цього, мер Маріуполя запевнив, що під час артобстрілів робота транспорту призупиняється. Робота усіх критично важливих служб координується.