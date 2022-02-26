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Факти / Україна

Окупанти ставлять мітки на залізниці: як розпізнати і знешкодити

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Окупанти ставлять мітки на залізниці: як розпізнати і знешкодити

На залізничних стовпах та інших об’єктах інфраструктури ворог почав залишати мітки.

Про на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Вінницької ОДА Сергій Борзов.

За його словами, Міністерство інфраструктури України звертається о українців із проханням допомогти знешкодити мітки на залізничних стовпах та інших об’єктах інфраструктури, які залишає ворог.

– Раніше про схожі знаки на дорогах повідомляв Укравтодор. Дорожники за допомогою громадян за останні дві доби виявили безліч таких міток. Тепер допомога потрібна Укрзалізниці, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що повідомити про підозрілі мітки можна за допомогою офіційного чатботу. Для цього треба сфотографувати об’єкт з міткою, додати геолокацію і надіслати на https://t.me/ukraine_avanger_bot. Так ворожий знак потрапить до єдиної бази на Google Maps.

А ще у чатботі можна давати інформацію щодо переміщення ворожої сили та техніки.

Раніше Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України пояснила, як розрізнити українську військову техніку та російську, а також повідомила, що робити, якщо зустрінеш війська агресора.

Крім того, у ДБР повідомили, що народні депутати, чиновники вищого рівня, керівники силових органів отримують дзвінки та СМС з погрозами та пропозиціями до співпраці.

Фото: Pixabay

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