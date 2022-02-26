РФ розсилає СМС українським віськовим і посадовцям з вимогою здаватися – ДБР

Росії не вдався бліцкриг в Україні, тому її спецслужби намагаються застосовувати методи психологічного тиску. За даними ДБР, народні депутати, чиновники вищого рівня, керівники силових органів отримують дзвінки та СМС з погрозами та пропозиціями до співпраці.

Окупанти погрожують розправою членам їхніх родин та близьким родичам, якщо вони не погодяться діяти на користь РФ.

У ДБР закликають посадовців жодним чином не реагувати на такі провокації, бути вірними присязі та вірити в силу духу українського народу.

Останні події свідчать про те, що методи залякування не працюють. За останні два дні Українська армія знищила вже майже 3 тис. окупантів, не кажучи вже про ворожу військову техніку.

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