Росіяни у формі Нацполіції розстріляли бійців на КПП біля Василькова

Російські диверсанти, переодягнені у форму Нацполіції, розстріляли наших бійців на КПП під Васильковом. Відразу після цього зайшла інша група військових РФ на вантажівці.

Наразі у місті Васильків Київської області тривають важкі бої. Саме у це місто російські загарбники намагаються висадити десант з повітря.

Об 00.30 винищувач Су-27 Повітряних Сил ЗСУ успішно атакував військово-транспортний літак Іл-76 МД російських окупаційних військ і знищив ворога. Про це повідомили в Командуванні повітряних сил ЗСУ.