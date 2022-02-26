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Факти / Україна

Росіяни у формі Нацполіції розстріляли бійців на КПП біля Василькова

Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Росіяни у формі Нацполіції розстріляли бійців на КПП біля Василькова

Російські диверсанти, переодягнені у форму Нацполіції, розстріляли наших бійців на КПП під Васильковом. Відразу після цього зайшла інша група військових РФ на вантажівці.

Наразі у місті Васильків Київської області тривають важкі бої. Саме у це місто російські загарбники намагаються висадити десант з повітря.

Об 00.30 винищувач Су-27 Повітряних Сил ЗСУ успішно атакував військово-транспортний літак Іл-76 МД російських окупаційних військ і знищив ворога. Про це повідомили в Командуванні повітряних сил ЗСУ.

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