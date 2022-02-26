У Києві оголосили повітряну тривогу

Об 11.38 в Києві знову оголосили повітряну тривогу.

Київська міська державна адміністрація просить всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту.

– Станції метрополітену працюють лише в режимі укриття. Поїзди між станціями не курсують! У разі необхідності на станціях можуть бути опущені гермозатвори, – повідомляють у КМДА.

Нагадаємо, що в ніч на 26 лютого в Києві ЗСУ вдалося відбити атаку російсько-окупаційних сил на проспекті Перемоги.

А вранці ракета окупантів влучила в житловий будинок на вулиці Лобачевського, 6а, що поряд із аеропортом Київ (Жуляни).

Міський голова столиці України Віталій Клично закликав жителів та гостей міста залишатися в укриттях, бо ворог б’є з повітря.

Станом на шосту ранку кількість поранених в столиці зросла до 35 (з них двоє – діти).

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