У Міністерстві внутрішніх справ України попередили про фейкову кампанію, яку розпочала Росія проти нашої держави. Йдеться про дзвінки рідним українських військовослужбовців.

Про це розповів радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

– Відбуваються фейкові дзвінки з номерів військовослужбовців близьким та рідним із недостовірною інформацією про їхній стан та місце перебування, – наголосив Денисенко.

Він закликав поінформувати близьких та рідних воїнів, які зараз перебувають на передовій та ведуть бої з військами агресора, про алгоритм дій у таких ситуаціях.

Так, під час подібних дзвінків потрібно поставити запитання, на яке можуть знати відповідь лише сам військовий та його рідні: наприклад, про назву дитячого садка, в який він ходив; номер школи, в якій навчався; ім’я, день народження матері, вчительки тощо.

– Ставте подібні запитання, і ви будете знати, фейковий це дзвінок чи ні. Росіяни йдуть на будь-які підлості, але ми повинні бути розумнішими за них. І ми повинні розуміти: якщо нам надходить фейковий дзвінок, слід пам’ятати, які питання ставити, – заявив Денисенко.

Він також закликав українців довіряти лише офіційній та перевіреній інформації.