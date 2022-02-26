Очільник Луганської військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що наразі місто Сєвєродонецьк готується до оборони.

Про це він написав у Facebook.

За словами Гайдая, гуманітарна ситуація в регіоні цілком задовільна.

Так, у місті Лисичанськ наразі тихо, залізничний вокзал готовий приймати потяги для евакуації. До лікарень міста госпіталізовано українських воїнів. Тихо й у Рубіжному.

У Попасній вдень тихо, туди відправився евакуаційний потяг. Гуманітарна ситуація у місті є задовільною.

Наразі спокійна ситуація і в місті Щастя. Людей збирають для евакуації в Петропавлівку, є проблема з паливом.

– Поховальна служба ховає трупи без документів. Точна кількість жертв поки не встановлена, – зазначає Гайдай.

Напередодні він повідомив, що місто знищене ворогом на 80%.

У Біловодську ремонтні бригади працюють над відновленням газо- та електропостачання там, де це можливо робити безпечно.

В Олексіївці від обстрілів постраждав будинок багатодітної родини. Обійшлося без жертв, людей переселили.

Наразі із населеним пунктом Муратове намагаються встановити зв’язок.

– На жаль, тимчасово окуповані росіянами Станиця Луганська, Кримське, Марківка, – зазначив Сергій Гайдай.

У Старобільську поки тихо, але все ще є загроза, тому закликають залишатися в укриттях. Крім того, влада займається розселенням постраждалих від вчорашніх обстрілів.