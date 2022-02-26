Українська діаспора в США переказала для морської піхоти Маріуполя, де зараз тривають бої, $1 млн.

Про це повідомляє волонтер, керівник організації Допоможи фронту Богдан Масляк.

– $1 млн США. Саме стільки, ми отримаємо допомоги на закупівлю спорядження для морпіхів, від обезбашенних благодійників українського походження з села Чікагівка, Іл’янойського повіту. Слава Україні! А ми тим часом, робитимемо “смерть ворогам!”, – написав волонтер.

Раніше ми писали, що в Україну прибула оборонна допомога з Польщі, а саме колона з боєприпасами. Свою підтримку українцям висловив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

Нагадаємо, що 24 лютого 2022 року Росія вторглася на територію України. Напади почали з різних напрямків, біля низки великих міст лунали вибухи, зокрема біля Києва, Харкова, Дніпра, Одеси, Миколаєва. Українська армія дала відсіч ворогу. Протистояння продовжується й наразі.

Водночас світ засудив агресивні дії Кремля. Україну підтримали США, Німеччина, Франція, Велика Британія, Польща.