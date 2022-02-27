В Україні розгортають мережу добровольчих формувань тергромад

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив про розгортання мережі добровольчих формувань територіальних громад (ДФТГ).

Вже зараз всі охочі можуть долучатися до влаштування блокпостів, блокування переміщень колон техніки ворога, виконувати інші поставленні командуванням Сил ТрО завдання у своєму районі або регіоні, використовуючи власну зброю.

Щоб отримати серйозну оборонну зброю, ДФТГ має бути відповідним чином оформлена, а також залучена до єдиного плану дій. Для створення ДФТГ у вашому селищі, містечку, громаді, алгоритм такий:

ініціативна група разом з керівником органу місцевого самоврядування подає пропозицію до командира відповідного підрозділу Сил ТрО (батальйону, бригади), який діє на вашій території. Адреси підрозділів можна перевірити на сайті Сил ТрО – www.sprotyv.in.ua.

На підставі проявленої ініціативи Командувач Сил ТрО приймає рішення про створення ДФТГ та призначення командира.

Це рішення схвалює Головнокомандувач Збройних Сил. Він також ухвалює рішення про забезпечення ДФТГ тими чи іншими видами озброєння.

Резніков додав, що мережа ДФТГ буде важливим чинником протидії ворожим диверсантам, а також порушуватиме логістику окупантів. Це величезний внесок у спільну перемогу.