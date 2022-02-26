В Україні запустили онлайн-сервіс для допомоги в евакуації. Скористатися ним можна, перейшовши за посиланням.

Сенс полягає в тому, щоб скоординувати людей, які мають автомобілі та бажають виїхати в безпечніше місце, з тими людьми, які не мають свого транспорту.

Крім того, на сайті www.ukrainenow.org українці можуть попросити про інші види допомоги, а волонтери будуть зв’язуватися з ними і сприяти комунікації.

Щоб скористатися сервісом, користувачам необхідно заповнити заявки залежно від своєї категорії – для цього на головній сторінці розміщено три форми.

Водії можуть вказати місце призначення, час виїзду та кількість вільних місць.

Пасажирам потрібно вказати, скільки людей, куди й коли хочуть виїхати.

Далі оператори будуть обробляти заявки та спробують допомогти зустрічам людей. Крім питань, пов’язаних з евакуацією, також справа стосується й іншої допомоги, зокрема щодо одягу та медикаментів.