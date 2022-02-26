З 5.00 24 лютого війська РФ почали широкомасштабне вторгнення в Україну, завдаючи ракетних ударів по аеропортах, військових складах і критичній інфраструктурі.

Українські Збройні сили дають гідну відсіч супротивнику, який зазнає втрат. Другий день війни проходить напружено: окупанти намагаються завдати ударів по Києву, а в Рівному наносили ракетні удари по аеропорту.

Дивіться онлайн-карту обстрілів та боїв на території України.

Станом на 16.00 25 лютого у Генштабі повідомляють про наступ російських окупантів з різних напрямків. ЗСУ відбивають атаки ворога та тримають оборону.

Карта вторгнення Росії в Україну – актуальні дані на 19.30 24 лютого.

Карта обстрілів Росією українських міст на 16.27. Дані засвідчують, що армія РФ рухається з Півдня, Півночі та Сходу.

Близько 05.00 24 лютого російські війська за наказом президента РФ Володимира Путіна атакували Україну. Відомо, що вторгнення розпочалося з атаки на аеродроми, військові склади у Києві, Харкові та Дніпрі, а також на державний кордон на ділянці з Росією, Білоруссю та окупованим Кримом.

Оновлено 17.55. Війська РФ вчинили атаку на Півночі, Сході, Півдні, а також на Заході у Волинській та Івано-Франківській областях.

Нині всі військові підрозділи перебувають на своїх позиціях.

– Противник несе втрати. Попередньо, на цей час у районі ООС збито сім літаків Військово-космічних сил РФ. Відбито напад на Щастя, під час якого підбито два танки та знищено близько 50 російських окупантів.

За даними Одеської обласної держадміністрації, унаслідок удару на військову частину в селі Липецьке загинуло 18 людей (вісім чоловіків та десять жінок).

Співробітники ДСНС врятували з-під завалів шістьох осіб. Їх госпіталізовано до Подільської міської лікарні.

Один із врятованих помер у медичному закладі.

За даними Генштабу, Збройні сили відбили острів Зміїний.

Над Межигір’ям Київської області збили російський гелікоптер Ка-52.

Окупанти запустили дві ракети в Бровари Київської області.

О 12.56 Держприкордонслужба повідомила, що російська техніка пішла на прорив у Київській області.

Військова техніка ворога зайшла через пункт пропуску Вільча.

– Прикордонники разом з українськими військовими прийняли бій, – зазначають у Держприкордонслужбі.

Крім того, по місцю дислокації відділу прикордонної служби Млачівка Житомирського загону здійснено обстріли з Градів.

Нині прикордонні підрозділи залежно від ситуації передислоковуються на запасні позиції та діють у взаємодії зі Збройними силами України та Нацгвардією.

Відомо, що ближче до 18.00 під Черніговом здався російський розвідувальний взвод 74-ї мотострілецької бригади. Військові вважали, що їх везуть додому після навчань, а не воювати.

Ближче до вечора стало відомо, що російський десант, який висадився на аеродром у Гостомелі під Києвом, було заблоковано. Наші військові завдали артилерійського удару по аеродрому на ураження.

За даними вебсайтів відстеження польотів, інтенсивний повітряний рух уникає регіону, який охоплює Україну та її кордони з Росією.