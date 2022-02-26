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Факти / Україна

Вторгнення РФ до України: противник слабшає з кожним черговим боєм – Генштаб

Анастасія Гевко редакторка стрічки
День ЗСУ

Генштаб ЗСУ повідомляє, що станом на 00:00 25 лютого регулярні війська РФ продовжують наступ, проте сили оборони України стримують російське вторгнення.

– До цього часу супротивник не досягнув поставлених раніше стратегічних цілей. Не маючи достатніх сил, він змушений ввести у бій додаткові підрозділи других ешелонів та резервів, – сказано у повідомленні.

У Генштабі додали, що ворог не залишає спроб оточити столицю України.

– Сили оборони Києва міцно тримають позицію. Національна гвардія України охороняє та захищає Вишгородську ГЕС, аеропорти та іншу важливу інфраструктуру. Крім того, у самому місті взято під посилену охорону всі мости, об’єкти центральних тепломереж та інші об’єкти критичної інфраструктури, на дорогах встановили блокпости, – наголосили у ЗСУ.

Зазначається, що противник слабшає з кожним днем ​​та з кожним черговим боєм

– Збройні Сили України – навпаки, стають міцнішими щохвилини! Добровольці, резервісти, учасники Територіальної оборони ЗС України, кожен, хто взяв до рук зброю, надає сили українському війську у благородній справі захисту територіальної цілісності та недоторканності України, – сказано у заяві.

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