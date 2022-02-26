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Я в плену, бать: російські полонені просять про допомогу в батьків

Людмила Богданова редакторка стрічки
російські полонені

Полонені російські окупанти телефонують батькам і просять про допомогу. Сухопутні війська ЗСУ опублікували відео, де один з найманців РФ спілкується з татом і мамою.

–  Я в плену, бать…Надо что-то решать, что-то делать… – каже загарбник.

У розмові з матір’ю він заявив, що нібито нічого не знав, а також попросив зателефонувати командирам.

– Я в плену мам…

– Как это?

– В Украине, в плену…

– А как ты туда попал-то?

– Сказали едьте на Украину – мы поехали. Мам, никто ничего не знал…

Під час розмови полоненого українські військові наголошували, щоб він сказав батькам, що тут до нього добре ставляться.

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