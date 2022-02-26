Полонені російські окупанти телефонують батькам і просять про допомогу. Сухопутні війська ЗСУ опублікували відео, де один з найманців РФ спілкується з татом і мамою.
– Я в плену, бать…Надо что-то решать, что-то делать… – каже загарбник.
У розмові з матір’ю він заявив, що нібито нічого не знав, а також попросив зателефонувати командирам.
– Я в плену мам…
– Как это?
– В Украине, в плену…
– А как ты туда попал-то?
– Сказали едьте на Украину – мы поехали. Мам, никто ничего не знал…
Під час розмови полоненого українські військові наголошували, щоб він сказав батькам, що тут до нього добре ставляться.