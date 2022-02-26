Упродовж ночі 26 лютого Повітряні сили ЗСУ збили три ворожі цілі. Про це повідомляють Сухопутні війська Збройних сил України.

Близько опівночі в районі проведення операції Об’єднаних сил зенітний ракетний комплекс С-300 Повітряних сил ЗС України збив дві ворожі цілі – вертоліт та штурмовик Су-25 російських окупаційних військ.

– О пів на першу ночі винищувач Су-27 Повітряних сил ЗСУ успішно атакував військово-транспортний літак Іл-76 МД російських окупаційних військ і знищив ворога! – зазначають у ЗСУ.

Наразі тривають важкі бої у Василькові Київської області, де окупанти намагаються висадити десант із повітря.

Крім того, російські диверсанти, переодягнені у форму Нацполіції, розстріляли українських бійців на КПП під Васильковом. Відразу після цього зайшла інша група військових РФ на вантажівці.

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Джерело: Сухопутні війська ЗСУ

Фото: Повітряні сили ЗСУ