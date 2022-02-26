Президент Володимир Зеленський та голова Європейської Ради Шарль Мішель обговорили подальшу допомогу Україні в умовах війни з Росією.

Про це Зеленський написав на своїй сторінці у Twitter.

За його словами, він і Шарль Мішель обговорили подальшу дієву допомогу Україні в умовах війни, а також героїчну боротьбу українців за своє вільне майбутнє.

Крім того, президент наголосив, що настав той момент, щоб вже нарешті закрити багаторічну дискусію та ухвалити рішення про членство України у Європейському Союзі.

Раніше президент Володимир Зеленський сказав, що зараз у мережі є дуже багато інформації про те, що він начебто закликає складати зброю. Глава держави закликав не вірити фейкам.