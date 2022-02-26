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Факти / Україна

Зеленський обговорив із головою Європейської Ради надання допомоги Україні

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Зеленський обговорив із головою Європейської Ради надання допомоги Україні

Президент Володимир Зеленський та голова Європейської Ради Шарль Мішель обговорили подальшу допомогу Україні в умовах війни з Росією.

Про це Зеленський написав на своїй сторінці у Twitter.

За його словами, він і Шарль Мішель обговорили подальшу дієву допомогу Україні в умовах війни, а також героїчну боротьбу українців за своє вільне майбутнє.

Крім того, президент наголосив, що настав той момент, щоб вже нарешті закрити багаторічну дискусію та ухвалити рішення про членство України у Європейському Союзі.

Раніше президент Володимир Зеленський сказав, що зараз у мережі є дуже багато інформації про те, що він начебто закликає складати зброю. Глава держави закликав не вірити фейкам.

Фото: Getty Images

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